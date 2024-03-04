Arda Güler Galatasaraylı futbolcuların derbi sevinçlerini beğenmişti. Nedenini açıkladı

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Arda Güler Galatasaraylı futbolcuların derbi sevinçlerini beğenmişti. Nedenini açıkladı
Beşiktaş Galatasaray derbisi sonrası yaptığı hareketle gündem olan Arda Güler'den açıklama geldi.

Real Madrid forması giyen eski Fenerbahçeli Arda Güler'in; Beşiktaş Galatasaray derbisinin ardından yaptığı hareket gündem olmuştu.

Genç futbolcu; Galatasaraylı futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın derbi galibiyetiyle ilgili paylaşımlarını beğenmişti.

Arda Güler'in Kerem Aktürkoğlu'nun "İstanbul sarı kırmızı" ve Barış Alper Yılmaz'ın "Şen ola Cimbom, şen ola" paylaşımlarını beğenmesi özellikle Fenerbahçeli taraftarların tepkiini çekmişti.

Tepkilerin ardından Arda Güler, Kerem ve Barış'ın paylaşımlardaki beğenilerini kaldırmıştı.

Genç futbolcu onu ile ilgili açıklama yaptı.

Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan 19 yaşındaki futbolcu, "Milli Takım'dan abilerim olduğu için fotoğrafı beğendim ancak alttaki açıklamayı görünce anında beğeniyi geri çektim. Fenerbahçe taraftarını asla incitmek istemem. Onların yeri bende çok ayrı. O yüzden hemen kaldırdım." ifadelerini kullandı.

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