Halil Umut Meler’in derbi notu açıklandı

Halil Umut Meler'in derbini gözlemcisinden 8.7 puan aldığı ortaya çıktı.
Bu, 37 yaşındaki hakemin neredeyse mükemmel bir maç yönettiği anlamına geliyor.
Halil Umut Meler, 2017 yılından bu yana FIFA kokartıyla Avrupa maçlarında Türkiye'yi temsil ediyor.
SİNAN ENGİN'DEN DERBİ İDDİASI
Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin, "Halil Umut Meler, Rams Park'daki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi olacak. Zaten ülkede başka hakem de kalmadı. Onu yavaş yavaş hazırlıyorlar" dedi.
6 KEZ DÜDÜK ÇALDI
Başarılı hakem, bu sezon 16 maçta düdük çaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde 3, Avrupa Ligi'nde 1, Süper Lig'de 11 ve Suudi Arabistan Ligi'nde 1 maç yönetti.
İlgili Haberler