Halil Umut Meler’in derbi notu açıklandı

Kaynak: Korner Sports
Halil Umut Meler’in derbi notu açıklandı
MHK, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in derbi performansını beğendi.

Halil Umut Meler'in derbini gözlemcisinden 8.7 puan aldığı ortaya çıktı.

Bu, 37 yaşındaki hakemin neredeyse mükemmel bir maç yönettiği anlamına geliyor.

Halil Umut Meler, 2017 yılından bu yana FIFA kokartıyla Avrupa maçlarında Türkiye'yi temsil ediyor.

SİNAN ENGİN'DEN DERBİ İDDİASI

Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin, "Halil Umut Meler, Rams Park'daki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi olacak. Zaten ülkede başka hakem de kalmadı. Onu yavaş yavaş hazırlıyorlar" dedi.

6 KEZ DÜDÜK ÇALDI

Başarılı hakem, bu sezon 16 maçta düdük çaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 3, Avrupa Ligi'nde 1, Süper Lig'de 11 ve Suudi Arabistan Ligi'nde 1 maç yönetti.

İlgili Haberler
Milli takım Macaristan'a gol olup yağdı
Ebrar Karakurt gece kulübünü dağıttı. Kimse elinden alamadı
Derbinin tartışılan hakemi Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev
Derbinin tartışılan hakemi Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev
Derbi VAR'ı Şanlıurfa VAR'ı oldu
Galatasaray'da Oliveira'nın kadro dışı kalmasındaki sır perdesi aralandı. Beşiktaş derbisi öncesi neler olmuş neler
Arda Güler Galatasaraylı futbolcuların derbi sevinçlerini beğenmişti. Nedenini açıkladı
Arda Güler Galatasaraylı futbolcuların derbi sevinçlerini beğenmişti. Nedenini açıkladı
Deniz Çoban derbideki tartışmalı pozisyona son noktayı koydu: Bu bir penaltı
Deniz Çoban derbideki tartışmalı pozisyona son noktayı koydu: Bu bir penaltı
Erman Toroğlu'ndan kırmızı kart ve penaltı yorumu. Derbide suçluyu buldu
Son Haberler
ChatGPT’den 2041 tahmini: Alışverişte artırılmış gerçeklik dönemi başlayacak Gündem
ChatGPT’den 2041 tahmini: Alışverişte artırılmış gerçeklik dönemi başlayacak
16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü 5 kişiye çarptı 1 kişi hayatını kaybetti. Annesi ile beraber Mısır'a kaçtı Gündem
16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü 5 kişiye çarptı 1 kişi hayatını kaybetti. Annesi ile beraber Mısır'a kaçtı
Milli takım Macaristan'a gol olup yağdı Spor
Milli takım Macaristan'a gol olup yağdı
Soylu'ya yakınlığıyla biliniyordu. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme Gündem
Soylu'ya yakınlığıyla biliniyordu. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme
Yeşilçam’ın kötü kadını Lale Belkıs bakın nerede ortaya çıktı. Yıllara meydan okuyan efsanenin son hali olay oldu. Vasiyeti şaşırtmıştı Magazin
Yeşilçam’ın kötü kadını Lale Belkıs bakın nerede ortaya çıktı. Yıllara meydan okuyan efsanenin son hali olay oldu. Vasiyeti şaşırtmıştı
Erdoğan'dan Samsun'da şehit olan polis memuru Mutlu'nun ailesine başsağlığı mesajı Gündem
Erdoğan'dan Samsun'da şehit olan polis memuru Mutlu'nun ailesine başsağlığı mesajı
Nur topu gibi bir vergimiz daha oluyor. İlk resmi açıklama geldi Ekonomi
Nur topu gibi bir vergimiz daha oluyor. İlk resmi açıklama geldi