Galatasaray’ın Süper Kupa planı ortaya çıktı

Kaynak: Fanatik
Galatasaray’ın Süper Kupa planı ortaya çıktı
Okan Buruk Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa finali planını yaptı.

Derbide Beşiktaş’ı yenerek Süper Lig’de şampiyonluk yolunda avantaj sağlayan Galatasaray gözünü Süper Kupa’ya dikti.

Sarı – Kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Süper Kupa maçı öncesi galibiyet planlarını çalıştı.

Galatasaray’da hedef 7 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçına kadar tüm eksikleri gidererek, sezonun en yüksek form seviyesine ulaşmak.

Ligde 9 haftadır üst üste galip gelen Sarı-Kırmızılılar bu moralle Süper Kupa finaline çıkmak istiyor.

Derbiye kadar bu seriyi sürdürmek hedefindeki Galatasaray galibiyet zincirini kupayla taçlandırmaya ve ezeli rakibine kalan haftalarda yeniden psikolojik üstünlük kurmak için sahaya çıkacak.

İlgili Haberler
Galatasaray Fenerbahçe'yi 4-1 yendi ortalık karıştı
Beşiktaş'tan toplu isyan! TFF, Galatasaray, hakem. 'Artık yeter'
Galatasaray'da Oliveira'nın kadro dışı kalmasındaki sır perdesi aralandı. Beşiktaş derbisi öncesi neler olmuş neler
Arda Güler Galatasaraylı futbolcuların derbi sevinçlerini beğenmişti. Nedenini açıkladı
Arda Güler Galatasaraylı futbolcuların derbi sevinçlerini beğenmişti. Nedenini açıkladı
Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş'a cephe açtı
Son Haberler
Fenomen Aleyna poz verdi polis alarma geçti Gündem
Fenomen Aleyna poz verdi polis alarma geçti
Alabileceğiniz en ucuz 3 sıfır otomobil modeli Otomotiv
Alabileceğiniz en ucuz 3 sıfır otomobil modeli
Siirt’te silah ticareti yapan zanlı tutuklandı Yerel Haberler
Siirt’te silah ticareti yapan zanlı tutuklandı
Naci Görür stres biriken fay hattını açıkladı Gündem
Naci Görür stres biriken fay hattını açıkladı
Estetik ameliyattan sonra burnunun yeni görüntüsüne inanamadı. Burun estetiği rezaletim diyerek paylaştı Sağlık
Estetik ameliyattan sonra burnunun yeni görüntüsüne inanamadı. Burun estetiği rezaletim diyerek paylaştı
Fred Konferans Ligi'nde oynayacak mı? İsmail Kartal'dan flaş karar Spor
Fred Konferans Ligi'nde oynayacak mı? İsmail Kartal'dan flaş karar