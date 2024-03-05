Galatasaray’ın Süper Kupa planı ortaya çıktı

Derbide Beşiktaş’ı yenerek Süper Lig’de şampiyonluk yolunda avantaj sağlayan Galatasaray gözünü Süper Kupa’ya dikti.

Sarı – Kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Süper Kupa maçı öncesi galibiyet planlarını çalıştı.

Galatasaray’da hedef 7 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçına kadar tüm eksikleri gidererek, sezonun en yüksek form seviyesine ulaşmak.

Ligde 9 haftadır üst üste galip gelen Sarı-Kırmızılılar bu moralle Süper Kupa finaline çıkmak istiyor.

Derbiye kadar bu seriyi sürdürmek hedefindeki Galatasaray galibiyet zincirini kupayla taçlandırmaya ve ezeli rakibine kalan haftalarda yeniden psikolojik üstünlük kurmak için sahaya çıkacak.