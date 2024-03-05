Derbi VAR'ı Şanlıurfa VAR'ı oldu

Kaynak: Akşam
Derbi VAR'ı Şanlıurfa VAR'ı oldu
MHK, derbinin VAR hakemi Koray Gençerler'i haklı buldu.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan maçın VAR hakemi Koray Gençerler, derbideki performansıyla Siyah-Beyazlı kulüp tarafından sert eleştirilere hedef oldu.

Gençerler, Colley'in atıldığı pozisyonda orta hakem Halil Umut Meler'i VAR'a davet etmişti. Tecrübeli hakem, önce verdiği sarı kartı geri alarak Colley'e kırmızı kart göstermiş, Beşiktaş, Cenk'in Köhn ile girdiği iki mücadelede penaltı istemişti.

SiyahBeyazlılar, bu pozisyonda da Koray Gençerler'in müdahale etmediği için sert tepki gösterdi.

Diğer yandan Galatasaray cephesi de Omar Colley ile girdiği ikili mücadele sonucu Beşiktaş ceza sahası içinde kalan Icardi için de penaltı talepleri yaptı.

Merkez Hakem Kurulu ise dün 1. Lig'de Gençlerbirliği ile Şanlıurfa arasında oynanan maçta VAR hakemi olarak Gençerler'e görev verdi.

Bu atama, Koray Gençerler'in derbi performansından MHK'nin memnun olduğu şeklinde yorumlandı.

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