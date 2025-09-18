Eintracht Frankfurt maçı Galatasaray'a 3 milyon euroya mal olabilir!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Almanya'da Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Uğurcan Çakır'ın bu mücadelede forma giymesi halinde Trabzonspor'a bonus ödenecek.

Süper Lig'de sezona fırtına gibi bir giriş yapan ve ilk 5 haftayı kayıpsız geçerek 5'te 5 yapan Galatasaray, Avrupa arenasında da aynı başarıyı sürdürmenin peşinde. Okan Buruk'un öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki ilk sınavında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

UĞURCAN ÇAKIR'IN BONUSU DEVREYE GİREBİLİR

Devler Ligi mücadelesi öncesi sarı-kırmızılı takımda gözler kalede olacak. Teknik heyetin tercihini Uğurcan Çakır'dan yana kullanması bekleniyor. Trabzonspor'dan 27.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan tecrübeli file bekçisinin sözleşmesindeki özel bonus maddesi bu maçla birlikte devreye girebilir.

Anlaşmaya göre; Uğurcan Çakır'ın Şampiyonlar Ligi maçında forma giymesi durumunda Galatasaray, eski kulübü Trabzonspor'a 3 milyon euroluk ek bir ödeme yapacak.

