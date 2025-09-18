Eintracht Frankfurt maçı Galatasaray'a 3 milyon euroya mal olabilir!

Süper Lig'de sezona fırtına gibi bir giriş yapan ve ilk 5 haftayı kayıpsız geçerek 5'te 5 yapan Galatasaray, Avrupa arenasında da aynı başarıyı sürdürmenin peşinde. Okan Buruk'un öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki ilk sınavında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

Ali Koç seçimi bıraktı! Resmen duyuruldu: TFF'ye gidiyor

Spor yazarları Fenerbahçe-Alanyaspor maçını değerlendirdi! "Bu sezon nasıl bitecek?"

UĞURCAN ÇAKIR'IN BONUSU DEVREYE GİREBİLİR

Devler Ligi mücadelesi öncesi sarı-kırmızılı takımda gözler kalede olacak. Teknik heyetin tercihini Uğurcan Çakır'dan yana kullanması bekleniyor. Trabzonspor'dan 27.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan tecrübeli file bekçisinin sözleşmesindeki özel bonus maddesi bu maçla birlikte devreye girebilir.

Anlaşmaya göre; Uğurcan Çakır'ın Şampiyonlar Ligi maçında forma giymesi durumunda Galatasaray, eski kulübü Trabzonspor'a 3 milyon euroluk ek bir ödeme yapacak.

Galatasaray'a büyük şok! Takım kaptanının antrenmanda kaburgası kırıldı

Mauro Icardi'yi yıkan gelişme!

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Duyanlar kulaklarına inanamadı: Tam 4 katı maaş...

Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt maçı kamp kadrosu açıklandı! Victor Osimhen sürprizi

İsmail Kartal'dan yönetime şok sözler! Domenico Tedesco tercihi sonrası...