Benfica Jose Mourinho'yu açıkladı! Fenerbahçe'de servet kazanıyordu ama...

Benfica, Bruno Lage'den boşalan teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho ile ilgili görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Kırmızılılar, dünyaca ünlü teknik adam ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Benfica tarafından yapılan açıklamada, "Jose Mourinho'nun teknik direktör olarak göreve getirilmesi için görüşmeler sürmektedir ve kısa süre içinde tamamlanması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Ne yaptın sen Cengiz Ünder! Süper Lig'de bir ilk: Fenerbahçeliler çıldıracak

Alanyaspor maçı sonrası daha fazla dayanamadı! Fenerbahçe efsanesi 'Yapı'yı kimin kurduğunu açıkladı

FENERBAHÇE'DEN KAZANDIĞININ ÇOK DAHA AZINI KAZANACAK

Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Jose Mourinho, Benfica ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalayacak. Deneyimli teknik direktörün yıllık 6 milyon euro net maaş alacağı, ayrıca takım başarılarına göre bonus kazanacağı belirtildi.

Mourinho, Fenerbahçe'den yıllık 10.5 milyon euro kazanıyordu.

Ali Koç seçimi bıraktı! Resmen duyuruldu: TFF'ye gidiyor

Spor yazarları Fenerbahçe-Alanyaspor maçını değerlendirdi! "Bu sezon nasıl bitecek?"

Eintracht Frankfurt maçı Galatasaray'a 3 milyon euroya mal olabilir!

Yediği gol olay olmuştu! Nihat Kahveci'den İrfan Can Eğribayat için flaş iddia

Cimbom Şampiyonlar Ligi'nde vitrine çıkıyor! İşte Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının muhtemel ilk 11'leri...