Benfica Jose Mourinho'yu açıkladı! Fenerbahçe'de servet kazanıyordu ama...

Portekiz devi Benfica'dan beklenen açıklama geldi. Lizbon ekibi yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını ve anlaşmanın kısa süre içerisinden tamamlanmasının beklendiğini duyurdu.

Benfica, Bruno Lage'den boşalan teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho ile ilgili görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Kırmızılılar, dünyaca ünlü teknik adam ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Benfica tarafından yapılan açıklamada, "Jose Mourinho'nun teknik direktör olarak göreve getirilmesi için görüşmeler sürmektedir ve kısa süre içinde tamamlanması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE'DEN KAZANDIĞININ ÇOK DAHA AZINI KAZANACAK

Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Jose Mourinho, Benfica ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalayacak. Deneyimli teknik direktörün yıllık 6 milyon euro net maaş alacağı, ayrıca takım başarılarına göre bonus kazanacağı belirtildi.

Mourinho, Fenerbahçe'den yıllık 10.5 milyon euro kazanıyordu.

