Arda Güler neden sürekli sakatlanıyor? İspanyol basınından flaş iddia

İspanyol devi Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i Las Palmas maçının kadrosuna alacağını açıklamasından dakikalar sonra gelen haber sadece Real Madrid taraftarını değil, Türk taraftarlarını da şoka uğratmıştı.

Milli yıldızın en az 3 hafta daha sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Arda Güler dün yapılan Real Madrid antrenmanının son bölümlerine girilirken ufak bir sakatlık yaşadı.

Doktorların kontrolü sonrası sol ön rektus kasında sakatlık tespit edildiği duyuruldu.

Öte yandan Arda Güler'in sol ayağının sürekli sakatlanması İspanyol basınında tartışmalara neden oldu.

İspanyol basınından çıkan iddialara göre; Arda Güler'in ayaklarının henüz yüksek tempoya hazır olmadığı ve bu sebeple yüksek dozajlı antrenmanları kaldıramadığı ifade edildi.