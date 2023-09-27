Arda Güler neden sürekli sakatlanıyor? İspanyol basınından flaş iddia

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve İspanya'nın bir anda gündemine oturan Arda Güleri sakatlıklar bir türlü peşini bırakmadı. Las Palmas maçı öncesi de sakatlanan Milli yıldız için İspanyollar ortaya ilginç bir iddia attı.

Arda Güler neden sürekli sakatlanıyor? İspanyol basınından flaş iddia

İspanyol devi Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i Las Palmas maçının kadrosuna alacağını açıklamasından dakikalar sonra gelen haber sadece Real Madrid taraftarını değil, Türk taraftarlarını da şoka uğratmıştı.

Milli yıldızın en az 3 hafta daha sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Arda Güler dün yapılan Real Madrid antrenmanının son bölümlerine girilirken ufak bir sakatlık yaşadı.

Doktorların kontrolü sonrası sol ön rektus kasında sakatlık tespit edildiği duyuruldu.

Öte yandan Arda Güler'in sol ayağının sürekli sakatlanması İspanyol basınında tartışmalara neden oldu.

İspanyol basınından çıkan iddialara göre; Arda Güler'in ayaklarının henüz yüksek tempoya hazır olmadığı ve bu sebeple yüksek dozajlı antrenmanları kaldıramadığı ifade edildi.

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