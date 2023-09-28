Arda Güler'in sakatlığının sebebi ortaya çıktı

Real Madrid'e transferi sonrası bir türlü sakatlıktan kurtulamayan Arda Güler için Ancelotti'den ilk açıklama geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Arda Güler'in sakatlığının sebebi ortaya çıktı

Editör: Hamza Özalkuş

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in ikinci kez sakatlık geçirmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, "Arda antrenmanlarda çok iyiydi, çok çalışıyordu. Hatta antrenman maçında son golü bile o attı. Şanssızlık yaşadı ve küçük bir sorunu var" dedi.

"MENİSKÜS DEĞİL"
Arda Güler'in dizinden yaşadığı problemi tamamen atlattığını söyleyen Ancelotti, "Menisküs probleminden tamamen kurtuldu. Bu son yaşadığı problem sadece onun tamamen hazır olmasını engelledi" ifadelerini kullandı.
KULÜPTEN AÇIKLAMA VAR
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Güler'e Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan tetkiklerin ardından sol bacağında rectus femoris kasında sakatlık teşhisi konuldu" denildi.
İlk belirlemelere göre Arda Güler'in en az 3 hafta sahalardan uzak kalabileceği tahmin ediliyor.

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