Arda Güler öyle bir gol attı ki görenler gözlerine inanamadı

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Arda Güler öyle bir gol attı ki görenler gözlerine inanamadı
Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid antrenmanında harika bir gole imza attı.

Real Madrid formasını terleten milli yıldızımız Arda Güler, idmanda harika hareketlerine bir yenisini daha ekledi.

Antrenmanda harikalar yaratan Arda, güzel bir gole imza attı.

Arda Güler, uzun süren sakatlığı sonrası son zamanlarda forma şansı bulmaya başladı.

Real Madrid kariyerindeki ilk maçına Arandina ile oynanan Kral Kupası'nda çıkan Arda Güler, iyi bir performans ortaya koymuştu.

Daha sonrasında Real Madrid'in Süper Kupa'da Atletico Madrid ile oynadığı ve 5-3 kazandığı maçın 112. dakikasında oyuna giren Arda, 8 dakika sahada kalmıştı.

Milli futbolcu, son olarak La Liga'da Real Madrid'in 2-1 kazandığı Las Palmas maçının 81. dakikasında oyuna girdi.

Bu maçla birlikte ise ilk kez La Liga'da forma giymiş oldu.

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