Livakovic Ryan Kent'e transfer önerisi verdi! Bakın hangi takıma gitmesini istedi

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak bekleneni bir türlü veremeyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Kent ile Al-Ettifaq'ın ilgilendiği biliniyor.

Kent'in Arabistan'a gitmemesi durumunda Dinamo Zagreb'e imza atmasını, Livakovic'in oyuncuya önerdiği belirtildi.

Transferdeki tek problemin Kent'in yüksek maaş talebi olduğu belirtildi.

İngiliz yıldızın, Fenerbahçe'deki maaşının iki katını istediği ancak Al-Ettifaq'ın yüzde 60'lık bir karşı teklifle yanıt verdiği yazıldı.

Kent'in yüksek talepleri sonrası Zagreb'e transferinin nasıl gerçekleşeceğinin soru işareti olduğu aktarıldı.

Transfer için tek umut verici noktanın ise Ryan Kent'in bir yandan da kalitesi daha yüksek liglere gitmeyi düşünmesi... Bu yüzden Dinamo Zagreb'in transfer için hala şansının olduğu ifade edildi.