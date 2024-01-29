Okan Buruk'tan itiraf: 1-0'dan sonra korktum

Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK’yı 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Okan Buruk şunları söyledi:

“Kazanmamız gerekiyor. Kendi evimizde bunu yapmak önceliğimiz. Bu uğurda çok çalışıyoruz. Bugün de öyle yaptık. Maçı kazandık. Çok sevindim. Oyuncularımı ve taraftarımızı kutluyorum. Bize çok destek oldular. Onlarla beraber rekorlara imza atıyoruz. Hep birlikte bu rekorları yapıyoruz. Şampiyon olmak en büyük hedefimiz. Bu amaçla çok kritik bir zafer kazandık. Bu maçlar şampiyonluğa giden yolda bize yardımcı olacak. Galatasaray’ın tarihinde en çok ceza alanına girilen maç olmuş. 4 direkten dönen top gördüm, bir de beşinci varmış.

“Oyuncularım galibiyet için hevesli ve istekli. Eksik yönlerimiz var, transfer sezonunda bunları gidermek istiyoruz.”

"1-0 sonrası bir an ve bir bölüm ben de korktum. Bir iki pozisyonda onlar atamadı, bir iki pozisyonda biz kapattık."

“Maçın sonunda güzel bir oyun sergiledik. Allah da bize sonucu nasip etti.”