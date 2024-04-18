Arda Güler öyle bir şey yaptı ki. Kimse beklemiyordu

Eren Bozdaş
Arda Güler öyle bir şey yaptı ki. Kimse beklemiyordu
Real Madrid forması giyen Arda Güler, yaptığı bir hareketle gündem oldu.

Real Madrid'de yeterince şans bulamayan ve başka bir takıma kiralanacağı konuşulan Arda Güler, oynamasa da gündem oldu.

Genç futbolcu Real Madrid'in Manchester City ile oynadığı Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında da forma giyemedi ve yedekler arasında yer aldı.

Arda Güler maç öncesi sahaya çıkarken Manchester Etihad Stadyumu'nun koridorunda yerdeki Manchester City logosunu görünce yön değiştirdi.

Arda'nın Manchester City logosuna basmamak için yönünü değiştirmesi İngiltere ve İspanya'da gündem oldu.

İki ülke basını da olaya geniş yer verdi. Arda Güler'in ardından Real Madrid'in diğer oyuncuları da logoya basmamak için özen gösterdi.

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