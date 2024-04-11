Çok çarpıcı Arda Güler iddiası. Bombası patladı

Fenerbahçe'den Real Madrid'e büyük umutlarla giden, ancak takımda istediği şansı bir türlü bulamayan Arda Güler için çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınındaki 'Bomba' olarak belirtilen habere göre Arda gelecek sezon Real Sociedad'da forma giyecek.

Real Madrid'in gelişimini tamamlaması içina Real Sociedad'ı uygun gördüğü ifade edildi. Sociedad'ın Arda Güler'e oynama garantisi verdiği de ileri sürüldü.

İspanyol basınında Arda Güler'ın 2019'da Real Madrid'den gelen Martin Odegaard gibi Real Sociedad'da büyük bir patlama yapabileceğini de yazdı.

Arda Turan, bir yıl kiralık oynadıktan sonra tekrar Real Madrid'e dönecek.