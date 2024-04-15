Arda Güler kadroya girdi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid, 17 Nisan Çarşamba günü Manchester City deplasmanına çıkacak.
İlk maçın 3-3 bittiği mücadele, saat 22.00'de başlayacak.
KAMP KADROSU AÇIKLANDI
Real Madrid, Manchester City maçının kamp kadrosunu açıkladı.
Milli futbolcu Arda Güler, kadroda yer aldı.
İşte Real Madrid'in kamp kadrosu;
Kaleciler: Lunin, Kepa, Fran.
Savunma: Carvajal, Militão, Nacho, Lucas Vázquez, Fran García, Rüdiger, Mendy.
Orta saha: Bellingham, Kroos, Modrić, Camavinga, Valverde, Ceballos, Arda Güler.
Hücum: Vini Jr., Rodrygo, Joselu, Brahim.
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