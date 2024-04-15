Arda Güler kadroya girdi

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Arda Güler kadroya girdi
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester City ile oynayacakları maçın kamp kadrosunda yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid, 17 Nisan Çarşamba günü Manchester City deplasmanına çıkacak.

İlk maçın 3-3 bittiği mücadele, saat 22.00'de başlayacak.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI
Real Madrid, Manchester City maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Milli futbolcu Arda Güler, kadroda yer aldı.

İşte Real Madrid'in kamp kadrosu;

Kaleciler: Lunin, Kepa, Fran.

Savunma: Carvajal, Militão, Nacho, Lucas Vázquez, Fran García, Rüdiger, Mendy.

Orta saha: Bellingham, Kroos, Modrić, Camavinga, Valverde, Ceballos, Arda Güler.

Hücum: Vini Jr., Rodrygo, Joselu, Brahim.

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