Arda Güler, Ronaldo ve Arda Turan'ın ortak sırrını Fatih Saboviç açıkladı

Bugün Real Madrid, sosyal medya hesabından Cristiano Ronaldo'nun 6 Temmuz'da kulübe transferinin yıldönümünü kutlarken hemen ardından Arda Güler'in transfer haberi açıklandı.İşte 6 Temmuz'un sihri...

Arda Güler, Ronaldo ve Arda Turan'ın ortak sırrını Fatih Saboviç açıkladı

Fatih Saboviç / YENİÇAĞ

İspanyol devi Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'ya son yılların en büyük transfer çalımını atarak Arda Güler'i kadrosuna kattı...

Arda transferi duyurulmadan hemen önce sabah saatlerinde Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun 6 Temmuz 2009'da Real Madrid'e gelişinin yıldönümü mesajı yayınlanmıştı.

Hemen arkasından Arda Güler'in kulübe gelişi duyuruldu.

ARDA TURAN DA 6 TEMMUZ'DA GİTMİŞTİ
Ülkemizi senelerce Barcelona ve Atletico Madrid formalarıyla Avrupa'da temsil eden Arda Turan da 6 Temmuz 2015'te Barcelona'ya transfer olmuştu.

6 Temmuz 2009'da Cristiano Ronaldo'nun Real'e, 6 Temmuz 2015'te Arda Turan'ın Barça'ya transferleri sonrası 6 Temmuz 2023'te de Arda Güler, Real Madrid'in yolunu tutmuş oldu.

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