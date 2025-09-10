Arda Güler takım arkadaşının biletini kestirdi!

Real Madrid'de Xabi Alonso döneminin parlayan ismi Arda Güler oldu. Milli futbolcu, Ancelotti döneminde hapsolduğu yedek kulübesinden çıkarak ilk 11'in kilit isimlerinden biri haline geldi.

ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI BRAHIM DIAZ'IN TAKIMDAKİ YERİNİ ETKİLEDİ

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Arda Güler'in Real Madrid'deki bu yükselişi bazı takım arkadaşları için olumsuz sonuçlar doğurdu. Milli futbolcunun ilk 11'in önemli isimlerinden biri olmasıyla birlikte Brahim Diaz'ın takım içindeki değerinde de düşüş yaşandı.

10 numara ve sağ kanatta oynayan Diaz, Franco Mastantuono'nun sağ kanattaki performansı, Arda Güler'in de merkezdeki etkili görüntüsü sonrası Xabi Alonso'nun tercihlerinde oldukça geri plana düştü.

AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

Kendisine ilk 11'de yer bulma konusunda umudu kalmayan 26 yaşındaki futbolcunun, ayrılmayı ciddi ciddi düşündüğü ve ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde yeni bir sayfa açabileceği öne sürüldü.

Brahim Diaz geçen sezon Arda Güler için yaptığı açıklamada, “Arda Güler benim küçük kardeşim gibi. Neredeyse her zaman beraberiz. Ailemden biri gibi.” ifadelerini kullanmıştı.

