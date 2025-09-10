Mondragon Uğurcan Çakır'dan özür diledi!

Galatasaray'ın yeni transferi Uğurcan Çakır için hazırlanan tanıtım videosu büyük ilgi görürken Faryd Mondragon'un yer alamaıs gündem oldu. Kolombiyalı kaleciden videolu açıklama geldi.

FARYD MONDRAGON'DAN ÖZÜR VİDEOSU

Galatasaray'ın Uğurcan Çakır için hazırladığı tanıtım videosunda yer almayan Kolombiyalı eski kaleci Faryd Mondragon, özür videosu yayınladı.

Ayrıca Zoran Simovic, Fernando Muslera ve Claudio Taffarel video mesaj ile paylaşıma destek verdi. Mondragon'un yer almaması taraftarlar arasında gündem oldu. Kolombiyalı eldiven, kısa süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu eksikliği giderdi.

Uğurcan Çakır videosunda Mondragon neden yok?

"BEN SON DAKİKA KURTARIŞLARINI SEVERİM"

Kolombiyalı kalecinin videosu, "Gecikme için özür dilerim… Ama ben son dakika kurtarışlarını severim." ifadeleriyle paylaşıldı.

"UĞURCAN TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNE GELDİN"

Daha sonra Galatasaray camiasına ve Uğurcan'a hitap eden Mondragon, şu mesajı paylaştı; "Galatasaray'ın benden istediği mesajı şimdi gördüm. Uğurcan, Türkiye'nin en büyük kulübüne ve dünyanın en iyi taraftarına geldin. Ülkenin en büyük kalesini savunmak için geldiğini söylemek istiyorum. Başarılar dilerim. En büyük Cimbom."

