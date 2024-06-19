Arda Güler Türkiye'yi bağırttığı anları izledi. Golü kadar tepkisi de gönülleri fethetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Arda Güler Türkiye'yi bağırttığı anları izledi. Golü kadar tepkisi de gönülleri fethetti

Gürcistan maçındaki golünün tekrarını izleyen Arda Güler tepkisiyle bir kez daha hayran bıraktı.

A Milli Takımımız EURO 2024’teki ilk maçında Gürcistan ile kozlarını paylaştı.

Signal Iduna Park’ta oynanan mücadelede millilerimiz rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Ay-yıldızlılara 3 puanı getiren golleri 25. dakikada Mert Müldür, 65. dakikada Arda Güler ve 90+7’de Kerem Aktürkoğlu attı.. Gürcistan’ın tek golü ise 32. dakikada Mikautadze kaydetti.

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AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Her ne kadar millilerimizin her golü birbirinden değerli olsada Arda Güler’in orta sahanın dışından attığı ve takımımızı yeniden öne geçiren şahane golü herkesi büyüledi.

Ceza sahasının sağ dış çaprazından aldığı topu tam 90’na çakan Arda Güler günün en çok konuşulanları arasına girdi.

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TEPKİSİ BİR KEZ DAHA HAYRAN BIRAKTI

Dünyanın 4 bir yanından futbolseverler Arda Güler’in yeteneğini överken maç sonunda söylediği sözler ne kadar efendi olduğunu gösterdi.

Maçın spikeri Özkan Öztürk tarafından attığı golü izleyen Arda Güler Öztürk’ün coşkulu anlatımına hitaben “Ağzına sağlık abi inşallah böyle bağırmaya devam edersin" dedi.

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