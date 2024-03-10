Arda Güler'de flaş gelişme. Ancelotti söyledi

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Arda Güler'de flaş gelişme. Ancelotti söyledi
Real Madrid'de kadroya giremeyen Arda Güler'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İspanyol devi Real Madrid'de kulübeden çıkamayan Arda Güler'le ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

İspanya'da Defansa Central'de yer alan habere göre Arda Güler, dünkü antrenmanda üst düzey performans gösterirken müthiş bir de gol attı.

Habere göre Carlo Ancelotti'nin oğlu yardımcı antrenör Davide Ancelotti, dün akşamki idman sırasında Arda'nın şovu karşısında antrenmanı durdurdu ve Arda'yı özel olarak kutladı.

Haberde ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Arda Güler'in Real Madrid'deki ilk sezonu zor geçti, zira sezonun ilk bölümünde yaşadığı sakatlıklar takımdaki rolünü olumsuz etkiledi. Ancak son haftalarda fazla süre alamamasına rağmen Carlo Ancelotti'nin Türk yeteneğe güveni tam. Aslında İtalyan teknik adam, Arda Güler'in sezonun son aylarında hala önemli olabileceğinin farkında. Bu Pazar Celta Vigo'ya karşı oynayacakları maç, genç Türk cevherini sahada görmek için harika bir fırsat olabilir. Carlo Ancelotti maçın gidişatına bağlı olarak ona 'Oynayacaksın' dedi."

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