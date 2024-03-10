Derbide kazanan belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Derbide kazanan belli oldu
Selimiyespor ile Selimiye Losta Spor'un karşılaştığı Muğla derbisinde kazanan Selimiye Losta Spor oldu.

2023 - 2024 2. Amatör Lig B Grubu 5. Hafta mücadelesinde Selimiye Losta Spor deplasmanda Selimiyespor ile karşı karşıya geldi.

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İlk yarısı golsüz eşitlikle biten karşılaşmanın ikinci yarısında Selimiyespor şık bir golle öne geçti. Rakibinin golüne çok geçmeden aynı şıklıkla cevap veren Diaby durumu 1-1’e getirdi.

Mücadelenin son dakikalarında Ismael Diaby’nin ceza sahası içinde yerde kalması sonrası maçın hakemi penaltı noktasını gösterirdi. Soğuk kanlılıkla topun başına geçtiği penaltıda fileleri havalandıran Fırat Tekin takımına galibiyeti getirdi.

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Kıran kırana geçen Muğla derbisinde 2-1’lik skorla 3 puanı cebine koyan Selimiye Losta Spor grupta ilk yarıyı lider bitirdi.

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Galibiyetin arından Selimiye Losta'nın yıldız oyuncusu Ismael Diaby ile Selimiye Losta Spor Kulübü'nün Başkanı Cumhur Kaya'nın annesi Leyla Kaya arasındaki samimiyet yüzleri güldürdü

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