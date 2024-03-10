Derbide kazanan belli oldu

2023 - 2024 2. Amatör Lig B Grubu 5. Hafta mücadelesinde Selimiye Losta Spor deplasmanda Selimiyespor ile karşı karşıya geldi.
İlk yarısı golsüz eşitlikle biten karşılaşmanın ikinci yarısında Selimiyespor şık bir golle öne geçti. Rakibinin golüne çok geçmeden aynı şıklıkla cevap veren Diaby durumu 1-1’e getirdi.
Mücadelenin son dakikalarında Ismael Diaby’nin ceza sahası içinde yerde kalması sonrası maçın hakemi penaltı noktasını gösterirdi. Soğuk kanlılıkla topun başına geçtiği penaltıda fileleri havalandıran Fırat Tekin takımına galibiyeti getirdi.
Kıran kırana geçen Muğla derbisinde 2-1’lik skorla 3 puanı cebine koyan Selimiye Losta Spor grupta ilk yarıyı lider bitirdi.
Galibiyetin arından Selimiye Losta'nın yıldız oyuncusu Ismael Diaby ile Selimiye Losta Spor Kulübü'nün Başkanı Cumhur Kaya'nın annesi Leyla Kaya arasındaki samimiyet yüzleri güldürdü