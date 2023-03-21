Arda Güler öyle bir gol attı ki herkesin ağzı açık kaldı

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 25 Mart'ta deplasmanda Ermenistan ve 28 Mart'ta da Hırvatistan ile Bursa'da yapacağı maçların hazırlıklarını sürdürdü.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yapılan mini çift kaleye Arda Güler damgasını vurdu.

Genç futbolcu öyle bir gol attı ki, herkesi kendisine hayran bıraktı. Arda bir pozisyonda kendisine gelen topta sağ ayağı ile sol ayağına asist yaparak topu filelere yolladı.