﻿Milli Takım'da flaş ayrılık

TFF, milli takımda kaleci antrenörü olarak çalışan Michael Rechner'in Bayern Münih'te göreve başlaması nedeniyle Milli Takım'daki mesaisine devam edemeyeceğini duyurdu.



TFF'nin sitesinde yer alan açıklama şu şekilde yer alıyor;



"A Milli Takımımızın teknik heyetinde yaklaşık 1,5 yıldır kaleci antrenörü olarak çalışmakta olan Michael Rechner'in Almanya'nın Bayern Münih kulübünde kısa süre önce başladığı yeni görevi nedeniyle, bundan böyle Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki mesaisine devam edemeyeceğini üzülerek belirtmek isteriz.



A Milli Takımımız için yapmış olduğu özverili çalışmalarından dolayı Rechner'e içtenlikle teşekkür eder, kariyerindeki başarılarının devamını dileriz.



Rechner'in görevini, mart ayı kampından başlayarak kendisiyle daha önce de A Millî Takım'da çalışmış olan Emrah Karakovan üstlenecektir."

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