Arda Güler'i dünya konuşuyor: Türkler'in altın çocuğu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Topu her ayağına aldığında stadyumdaki binleri, ekran başındaki milyonları heyecanlandıran genç futbolcu 80. dakikada da harika bir gole imza attı.

Manchester City, Arsenal, Liverpool, Barcelona, PSG, Milan, Ajax, Borussia Dortmund ve Benfica gibi takımların yakın takibinde olan Arda, bir kez daha dünyanın dikkatini üzerine çekti.

Arda Güler için dış basında "Türkler'in altın çocuğundan müthiş gol" ifadeleri kullanılırken, Hakan Çalhanoğlu maçtan sonra şu ifadeleri kullandı:

Arda'nın maşallah var, kalitesi ortada. Geleceğin 10 numarası. Arda ağabeyler, Emre ağabeyler zamanında, "Bana takımın kaptanı olacaksın" demişlerdi. Bir gün biz de bırakacağız, takım Arda'ya emanet olacak. Çok büyük bir yetenek. Allah'ım onu nazarlardan korusun.

Arda Güler ise şöyle konuştu:

Çok mutluyum galibiyet için. Milli Takım'da ilk golümü attığım için çok mutluyum. O an top sol ayağımda durdu. Biraz gördüm kaleciyi, vurdum, Allah'a şükür gol oldu. Öncelikle her şeyin, herkes için hayırlı olmasını istiyorum. Şu an galibiyet ve golden başka bir şey düşünmüyorum.