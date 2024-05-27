Sivas'a veda eden Manaj'ın bonservisi belli oldu. Bülent Uygun gelen teklifleri açıkladı

Kaynak: AA
Sivas'a veda eden Manaj'ın bonservisi belli oldu. Bülent Uygun gelen teklifleri açıkladı

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, harika bir sezon geçiren Rey Manaj ile ilgili flaş açıklamalar yaptı.

Sezon başında Sivasspor'a bedelsiz transfer olan Rey Manaj sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Kırmızı-Beyazlı formayla 33 maça çıkan Arnavut yıldız, rakip fileleri 18 kez havalandırdı. 27 yaşındaki futbolcu, 3 Türkiye Kupası karşılaşmasında ise 4 gol k

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Rej Manaj son oynanan Kayserispor karşılaşmasının ardından Sivasspor'a veda etti. Kırmızı-Beyazlı ekiple 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Rej Manaj ile ilgili açıklamayı teknik direktör Bülent Uygun yaptı.

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Rey Manaj'a yurt içi ve dışından transfer teklifleri olduğunu belirten Uygun, "Fransa'dan ve İtalya'dan 6 milyon Euro, Katar'dan 9 milyon Euro'luk teklifler geldi. Başkanımız ve yönetimimiz 15 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirledi. Büyük takımlarımızdan ikisinin almak istediğini de söyleyebilirim. Yine İstanbul'dan bir takımın da ilgisi var. Sonucunda yönetim kurulumuz karar verecek" dedi.

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Kadro planlamasını Rey Manaj'ın durumuna göre belirleyeceklerini söyleyen Bülent Uygun, "Rey Manaj'ın gidişine göre de bir takım planlaması yapabiliriz. Ekonomik olarak çok rahatlayabileceğimiz bir sürece gireceğiz. O gitmemiş gibi de bir planlama yapıyoruz." ifadesini kullandı.

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