Arda Güler'in son durumunu Ancelotti açıkladı

Sakatlığını atlatan Arda Güler'in Las Palmas maçında forma giyebileceği açıklandınırken Ancelotti'den ilginç bir yorum geldi.

Arda Güler'in son durumunu Ancelotti açıkladı

Teknik Direktör Carlo Ancelotti, milli oyuncunun Las Palmas maçında oynayabileceğini duyurdu.
Ancelotti yaptığı açıklamada, "Arda Güler iyi ve hazır durumda. Biraz ritim eksikliği var ve bizim oyun tarzımıza alışması gerekiyor. O çok büyük bir yetenek. Vinicius, Arda, Carvajal ve Mendy'nin kaç dakika oynayabileceğini değerlendirip karar vermem gerekiyor." ifadelerini kullandı.
"Real Madrid ile sözleşme yanilecek misiniz" sorusuna İtalyan teknik adam, "Burada mutlu olduğumu herkes biliyor. Şu anda çok önemli bir konu değil bu. Gelecekte konuşacağız." dedi.
ALONSO İÇİN FLAŞ SÖZLER
Real Madrid, Xabi Alonso iddialarına da değinen Ancelotti, "Xabi Alonso oyuncu olarak yanımdaydı. Şimdi çok iyi gidiyor. Umarım birgün Real Madrid'in teknik direktörü olur. Onu tıpkı Raul ve Arbeloa gibi seviyorum." diye konuştu.

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