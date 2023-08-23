Arda Güler'in yerine Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedi

Fenerbahçe’nin Arda Güler’in yerini doldurmak için teklif yaptığı Kenan Yıldız, Juventus yöneticileri ile yaptığı görüşme sonrası olumsuz dönüş yaptı.

Arda Güler'in yerine Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedi

Sarı Lacivertilerde Arda Güler'in ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin genç yıldızın yerine düşündüğü isim Kenan Yıldız'dan olumsuz yanıt geldi.

TMW'nin haberine göre Kenan hem Fenerbahçe hem de Benfica'yı reddetti. Juventus'un 2005 doğumlu forveti Yıldız, geçen günlerde İtalyan devinin Udinese ile oynadığı karşılaşmada ilk kez bir resmi maçta forma giydi.

Habere göre milli yıldız, Juventus yöneticilerinden A takım kadrosundaki durumuyla ilgili güvence aldı. Kendisini gelen her türlü teklifi reddetmeye karar verdi.

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