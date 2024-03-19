Arda Turan hapse mi giriyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Arda Turan hapse mi giriyor?
Arda Turan'a verilen ceza açıklandı.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a İspanya'dan kötü naber geldi.

Arda Turan'ın Barcelona ve Atletico Madrid'de oynadığı dönemlerde vergi kaçırdığı iddiasıyla açılan mahkemede karar verildi.

Kamu bakanlığı Arda Turan'ın 2015'te 466 bin euro, 2016 yılında da 508 bin euro vergisini ödemediği gerekçesiyle dava açmıştı.

Arda Turan'ın Barcelona'daki mahkemeye katılarak suçunu kabul ettiği belirtildi.

Mahkeme Arda Turan'ı 12 ay hapis cezasına çarptırdı.

Vergi kaçırdığını kabul eden Arda Turan, hapis cezasının 2 yıldan az olması sebebiyle 633 bin euro para cezası ödeyecek.

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