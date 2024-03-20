Arda Turan için Eyüpspor Başkanı devreye girdi

Kaynak: Haber Merkezi
Arda Turan için Eyüpspor Başkanı devreye girdi
Eyüpspor, FIFA tarafından uygulanan transfer yasağının kaldırılacağını duyurdu.

Kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, yasağın 24 saat içinde sona ereceğini belirtti.

Açıklamada, "FIFA'nın, Jakhongir Urozov'un eski kulübü Bunyodkor ile yapılan transfer anlaşmasından kaynaklanan 100.000 Euro'luk ödemenin yapılması gerektiğine dair kararına istinaden, karşı kulübün bize ilettiği banka swift bilgilerindeki sorun nedeniyle ödeme gerçekleştirilememiştir. Bu sorunun giderilmesiyle birlikte, doğru banka bilgileri kulübümüze ulaştığında, 24 saat içinde gerekli ödeme yapılacak ve transfer yasağı kaldırılacaktır," denildi.

Eyüpspor, kamuoyuna saygılarını sunarak durumu bildirdi.

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