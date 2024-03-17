Arda Turan koltuğundan etti. Başkan biletini kesti

Trendyol 1. Lig’in 27. Haftasında Eyüspor deplasmanda Bandırmaspor ile karşı kaşıya geldi.

Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda oynanan mücadelede Arda Turan ve öğrencileri 10 kişi girdikleri uzatmalarda 2-1’den dönerek rakibini 3-2 mağlup etti.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri, 17’de Thuram, 90+2’de Mexer (KK) 90+6’da Gianni Bruno kaydetti. Bandırmaspor’un golleri ise 54’te Doğan Can Davas ve 72’de Melih Kabasakal (KK) attı.

Bu galibiyet ile puanını 64’e çıkaran Eyüpspor maç fazlasıyla en yakın rakibi Göztepe’ye 9 puan fark atarken 41 puanda kalan Bandırmaspor 8. Sırada yer aldı.

Play-off hattındaki rakiplerinin puan kaybettiği haftada büyük bir fırsatı geri çeviren Bandırma ekibinden sürpriz karar geldi.

Mağlubiyetin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bandırmaspor teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.