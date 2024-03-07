Emre Belözoğlu ve Arda Turan 'Çok sıktınız bıktık artık'

"Biz usandık sizden. Ahlak satmanızdan da salkımı yutup talkını bize satmaya çalışmanızdan da cinsiyetçi, ayrımcı leş laflarınızdan da biz bıktık, siz bıkmadınız" diye yazısına başlayan Elif Çongur Emre Belözoğlu ve Arda Turan'ın sık sık kamuoyunu meşgul eden polimiklerine dikkat çekti.

"Bıktık sizden. Vallahi bıktık. İkinizden de bıktık".diye isyan eden Çongur, Birgün gazetesindeki köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

Bizim bir zamanlar sizinle özel bir meselemiz yoktu. Niye olsundu zaten. Başlarda çok iyi futbol oynayan, taraftarlar tarafından sevilen, oynadığınız ve yıldızlaştığınız takımların en önemli isimleri olan iki futbolcuydunuz siz. Ama yıllar içinde insanüstü bir çaba gösterdiniz kendinizi bu sevilmeme noktasına taşımak için. Çok uğraştınız ve başardınız. Sevilmiyorsunuz. Futbolcuyken de sevilmiyordunuz, şimdi “Hoca” olarak da sevilmiyorsunuz.

Spor ahlakıyla bağdaşmayacak her olayın içinde olmanızdan, “Aaa her yerde Arda var diyorlar. Tabii ki de ben olacağım. Yüzyıllık tarihe baksınlar. Kaç tane Arda Turan var!” laflarınızdan, “Ben buralardan gidince göreceğiz Barcelona’ya, Atletico Madrid’e kaç tane oyuncumuz gelecek! Bizim küçükken, ‘Çok büyük oyuncu’ dediklerimizin kaç tanesi buralara gelip oynamış!” gibi spor tarihimizdeki onlarca büyük ismi yok sayan açıklamalarınızdan ikrah ettik.

“Babamdan önce başkasının elini tutmamış bir annem, benden önce kimsenin elini tutmamış bir eşim var. Şeref istiyorlarsa bizde fazlasıyla var” cümlesi gibi muazzam açıklamalarınızdan midemiz bulandı. Şeref öyle bir şey değil Emre Belözoğlu, sevmek sevilmek öyle bir şey değil, o şekilde olmuyor o. Neyse dur şimdi.

ARDA TURAN...

Yazısının diğer bölümünde Arda Turan'la ilgili eleştirilerde bulunan Çongur, "Daha geçen gün Bodrumspor maçının ardından Arda Turan’ı yine alışık olduğumuz bir yerde gördük, rakip takımın taraftarlarının dibine kadar gitmiş küfür ediyordu" sözleriyle son hafta Eyüpspor maçında yaşanan olaya dikkat çekti.

Birgün yazarı şöyle devam etti:

Duymadım ama taraftarlar büyük olasılıkla ve bence çok komik bir biçimde, bakın şimdi şurda yazarken bile gülüyorum “Seçil Erzaaaan oleeey” filan dediler. Bu da kalkıp tribündeki taraftarların üzerine yürüdü. Ya sen yüksek kâr vaadiyle girdiğin, sonra elinde patlayan, kamuoyunda günlerce konuşulan bir dolandırıcılık meselesinin ilk on birinde forvet oynarsan, bu, bir biçimde karşına gelir. Tribün arşivdir. Bazen gereksiz, bazen şakayla karışık, bazen de hiç onaylamayacağımız şekillerde de olsa hatırlatır insana bazı şeyleri. Tribün unutmaz. Ama öyle ama böyle hatırlatır.

Daha geçen gün Bodrumspor maçının ardından Arda Turan’ı yine alışık olduğumuz bir yerde gördük, rakip takımın taraftarlarının dibine kadar gitmiş küfür ediyordu. Duymadım ama taraftarlar büyük olasılıkla ve bence çok komik bir biçimde, bakın şimdi şurda yazarken bile gülüyorum “Seçil Erzaaaan oleeey” filan dediler. Bu da kalkıp tribündeki taraftarların üzerine yürüdü. Ya sen yüksek kâr vaadiyle girdiğin, sonra elinde patlayan, kamuoyunda günlerce konuşulan bir dolandırıcılık meselesinin ilk on birinde forvet oynarsan, bu, bir biçimde karşına gelir. Tribün arşivdir. Bazen gereksiz, bazen şakayla karışık, bazen de hiç onaylamayacağımız şekillerde de olsa hatırlatır insana bazı şeyleri. Tribün unutmaz. Ama öyle ama böyle hatırlatır.