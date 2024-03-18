Arda Turan koltuğundan etmişti Yerine gelen isim belli oldu

Trendyol 1. Lig’in 27. Haftasında Bandırmaspor sahasında Eyüpspor ile karşılaştı.
Rakibinin 10 kişi kaldığı maçta uzatmalara 2-1 önde giren Bandırmaspor son 5 dakikada yediği gol ile Arda Turan’ın ekibine 3-2 mağlup oldu.
Yaşanan hezimet sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bandırmaspor teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı
Deneyimli teknik adamdan boşalan koltuğu doldurmak için hemen harekete geçen Bandırmaspor yönetimi son olarak Altay'da görev yapan Yusuf Şimşek ile prensipte anlaştı.
Şimşek yarın Bandırma'da olacak ve son kez bordo-beyazlı yönetimle görüşecek.
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