Arda Turan'dan tarihi dönüş. Böylesi görülmedi

Trendyol 1. Lig’in 27. Haftasında lider Eyüpspor deplasmanda Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi.

Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda oynanan mücadelede Arda Turan ve öğrencileri tarihi bir dönüşe imza attı.

88. dakikada 10 kişi kalarak uzatmalara 2-1 geride giren Eyüpspor 4 dakikada bulduğu 2 golle rakibini mağlup etti.

Eyüpspor’a bu tarihi zaferi getiren golleri 17’de Thuram, 90+2’de Mexer (KK) 90+6’da Gianni Bruno kaydetti. Bandırmaspor’un golleri ise 54’te Doğan Can Davas ve 72’de Melih Kabasakal (KK) attı.

Bu galibiyet ile puanını 64’e çıkaran Eyüpspor maç fazlasıyla en yakın rakibi Göztepe’ye 9 puan fark attı.