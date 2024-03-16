Arda Turan'dan tarihi dönüş. Böylesi görülmedi

Selahattin Ekrekli
Arda Turan'dan tarihi dönüş. Böylesi görülmedi
Deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşan Eyüpspor rakibini 3-2 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig’in 27. Haftasında lider Eyüpspor deplasmanda Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi.

Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda oynanan mücadelede Arda Turan ve öğrencileri tarihi bir dönüşe imza attı.

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88. dakikada 10 kişi kalarak uzatmalara 2-1 geride giren Eyüpspor 4 dakikada bulduğu 2 golle rakibini mağlup etti.

Eyüpspor’a bu tarihi zaferi getiren golleri 17’de Thuram, 90+2’de Mexer (KK) 90+6’da Gianni Bruno kaydetti. Bandırmaspor’un golleri ise 54’te Doğan Can Davas ve 72’de Melih Kabasakal (KK) attı.

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Bu galibiyet ile puanını 64’e çıkaran Eyüpspor maç fazlasıyla en yakın rakibi Göztepe’ye 9 puan fark attı.

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