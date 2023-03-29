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Arda Turan: Eksik olan şeyi değerlendireceklerdir

Maç önünde ödül alan eski milli futbolcu Arda Turan, Hırvatistan mağlubiyetini değerlendirdi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 00:50
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Arda Turan Hırvatistan mağlubiyetini değerlendirdi

Arda Turan: Eksik olan şeyi değerlendireceklerdir
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100 kez milli formayı giydiği için maç öncesi ödül verilen Arda Turan maçın ardından açıklamlarda bulundu.

İlk olarak ödül için konuşan Arda, "UEFA'ya ve TFF'ye teşekkür ederim bu nazik davranışları için." dedi.

Bazı eksikliklerin giderileceğini söyleyen eski oyuncu, "Bu uzun bir yolculuk, bunlar var. Çok yetenekli ve kaliteli bir takımımız var. İnşallah turnuvaya gideceklerdir. Eksik olan şeyleri değerlendireceklerdir. Maçın başında goller kaçırdık değerlendirseydik daha iyi olurdu. Önemli olan bu anlarda beraber olmak. O yetenekte kaliteli oyuncular var, bizi turnuvaya götüreceklerdir." diye konuştu.

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