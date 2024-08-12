Arda Turan neden kırmızı kart gördüğünü açıkladı. Hakemlere tavsiye verdi

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Eyüpspor, sezonun ilk haftasında Alanyaspor’a konuk oldu.

1-1 sona eren karşılaşmada, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan’ın kırmızı kart görmesi dikkat çekti.

Maçın kritik anında, Alanyaspor’un golü öncesinde oyuncu değişikliği yapmak isteyen Arda Turan, değişikliklerin gerçekleşmemesi üzerine sinirlenerek tepki gösterdi. Bu tepki sonrası hakem tarafından kırmızı kartla tribüne gönderilen Turan, Süper Lig’deki ilk teknik direktörlük deneyimine kırmızı kartla başlamış oldu.

Genç teknik adam, olayla ilgili bugün bir açıklama yaptı.

Arda Turan, “Sezon başından beri diğer tüm takımlar gibi sıcak havalarda ve yüksek tempoda çalışarak sezona hazırlandık. İlk Süper Lig maçımda, oyuncularımdan birini uzun süreli sakatlığa feda etmiş bir teknik direktör olarak, futbolun her unsurunu güzelleştirmek ve geliştirmek için konuşacağım. Hakem arkadaşlarımıza da naçizane tavsiyem, daha iyi bir iletişim içinde olmaları. Futbol bir eğlence sporu ve bize karşı yaklaşımları daha insancıl olmalı. Hakaret etmeden sadece teknik alanımı terk ettiğim için ihraç edildim. Hakemlerimiz bunu herkese ve her yerde uygulayacaklarını söyledi. ‘Adalet’ söylemiyle yola çıkan TFF’ye, kurullarına ve hakem arkadaşlarımıza güvenim sonsuz,” dedi.

Turan, Trendyol Süper Lig’deki ilk maçlarında puan almalarının umut verici olduğunu belirterek, “Hayatımızın hiçbir yerinde beraberliği kabul eden bir takım olmayacağız. Bu yüzden büyük emek veren oyuncularımı tebrik ediyorum. Recep Niyaz’ı uzun süreli kaybettiğimiz için çok üzgünüm. İnanıyorum ki en kısa zamanda iyileşip aramıza dönecek. O bize hayalimizi yaşatan en özel oyunculardan biriydi. Onun en iyi şekilde geri dönmesi için buradayız,” ifadelerini kullandı.