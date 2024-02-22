Arda Turan'a 'Ağar' ziyaret. Siyah gözlükleriyle ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Arda Turan'a 'Ağar' ziyaret. Siyah gözlükleriyle ortaya çıktı
Eyüpspor'un başında Trenyol 1. Lig'de adım adım şampiyonluğa ilerleyen Arda Turan'ın sürpriz ziyaretçileri vardı.

Eyüpspor; Arda Turan yönetiminde Trendyol 1. Lig'de fırtına gibi esiyor. En yakın takipçisi Göztepe'nin 9 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Eyüpspor'un dün çok özel ziyaretçileri vardı.

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve Belçika Pro Lig ekiplerinden Westerlo'nun sahibi Oktay Ercan, Eyüpspor'u ziyaret etti.

Mehmet Ağar ve Oktay Ercan'ın, antrenman sahasında teknik direktör Arda Turan ile görüntüleri kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Önceki dönem İçişleri Bakanlarımızdan Sn. Mehmet Ağar ve Belçika Pro Lig ekiplerinden Westerlo'nun sahibi Sn. Oktay Ercan, kulübümüzü ziyaret etti. Asbaşkanımız Sn. Fatih Kulaksız ile antrenman sırasında sohbet eden Ağar ve Ercan, Eyüpsporumuz'a Süper Lig yolculuğunda başarılar dilediler. Özellikle Arda Turan göreve geldikten sonra, her hafta maçları yakından takip ettiğini sözlerine ekleyen Mehmet Ağar ve Oktay Ercan, tesislerden ayrılmadan önce Teknik Direktörümüz Arda Turan ve Asbaşkanımız Fatih Kulaksız'la kulüp binasında kısa bir görüşme gerçekleştirdi."

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