Abdülkerim Bardakçı heyecandan şaşırdı. İngiliz hakeme söylediklerini herkes duydu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray Sparta Prag karşısında.

Generali Stadyumu’nda oynanan mücadelede ilk yarı 1-1 berabere bitti.

Ev sahibi ekibin golünü 9. Dakikada ceza sahamıza sarkarak Muslera ile karşı karşıya kalan Preciado attı.

Temsilcimizin beraberlik golü ise 16. Dakikada Sanchez’in kafa vuruşunda direkten dönen topu kafasıyla filelere gönderen Abdülkerim Bardakçı kaydetti.

Golün ardından VAR devreye girerek ofsayt incelemesi başlattı.

Golünün kontrol edilmesiyle heyecanlanan Abdülkerim Bardakçı İngiliz hakem Anthony Taylor’un yanına giderek 2 kere Türkçe ‘hocam’ diye bağırdı.

Yapılan incelemenin ardından VAR ofsayt olmadığına karar verirken İngiliz hakem orta noktayı işaret etti.