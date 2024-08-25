Chelsea yarım düzine gol attı

Kaynak: Haber Merkezi
Chelsea yarım düzine gol attı

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, 2. hafta maçında karşılaştığı Wolverhampton'u 6-2 yendi.

Chelsea, Premier Lig'in 2. haftasında Wolverhampton deplasmanına çıktı.

Molineux Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 6-2 kazanan Chelsea, 2. maçında ilk galibiyetini aldı.

Chelsea'nin gollerini 2. dakikada Nicolas Jackson, 45. dakikada Palmer, 49, 58. ve 63. dakikalarda Madueke ve 80. dakikada Joao Felix kaydetti.

Wolverhampton'un gollerini ise 27'de Cunha ve 45+6'da Larsen attı.

Chelsea'nin yıldızları Cole Palmer, 1 gol ve 3 asistle yıldızlaşırken, Madueke ise hat-trick yaparak taraftarlarını mutlu etti.

Wolverhampton, 2 maçta da 0 çekti ve henüz galibiyet alamadı.

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