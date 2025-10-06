2006 Dünya Kupası'na damga vurmuştu! Dünyaca ünlü golcü çocuk istismarından gözaltına alındı

Meksikalı eski forvet Omar Bravo, çocuk istismarı nedeniyle Guadalajara yakınlarındaki Zapopan kentinde düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Yetkililer, Bravo'nun kısa süre içinde mahkemeye çıkarılacağını ve olayla ilgili soruşturmanın daha da genişletildiğini açıkladı.

DAHA ÖNCE DE BENZER EYLEMLERİ YAPMIŞ OLABİLİR

Savcılık kaynaklarına göre; Bravo'nun, benzer eylemlere daha önce de karışmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. İddialara göre mağdur genç bir kız ve istismarın aylar boyunca tekrarlandığı öne sürüldü. Meksika Jalisco Eyalet Başsavcılığı, yaptığı açıklamada iddiaların ciddiyetle ele alındığını ve "Diğer olası mağdurların tespit edilmeye çalışıldığını" bildirdi.

AVUKATINA ULAŞILAMADI

Associated Press'in haberine göre; savcılık futbolcunun avukatına ulaşmaya çalıştı ancak henüz bir yanıt alınamadı. Soruşturma devam ederken, Omar Bravo'nun ifadeye çağrıldığı ve önümüzdeki günlerde mahkemeye sevk edileceği belirtildi.

REKORLAR KIRMIŞTI

Meksika futbolunun unutulmaz isimlerinden Omar Bravo, kariyerinde ülkesinin en üretken forvetlerinden biri olmuştu. 2001 yılında profesyonel kariyerine başlayan Bravo, Chivas Guadalajara formasıyla üç farklı dönemde sahaya çıktı.

Kulüp tarihinde 400 maçta 156 gol atan Bravo, Chivas'ın tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.

