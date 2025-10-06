Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez Sadettin Saran'a mektup yazdı! Tüm takıma yaylım ateşinde bulundu

İktisat uzmanı, bürokrat ve yazar Mahfi Eğilmez, "Fenerbahçe'nin Yeni Yönetimine İlk Açık Mektup" başlığıyla bir yazı kaleme aldı. Eğilmez, yazısında birçok konuya değinirken, başkan Saran'a da tavsiyelerde bulundu.

İşte Eğilmez'in o yazısı;

"DÜNYANIN BÜTÜN FENERBAHÇELİLERİ BİRLİK OLSA..."

"Sayın Başkan, göreve geldiğinizden bu yana takıma ve taraftara pozitif enerji vermeye çalıştınız, birlik olursak, aile olursak çözemeyeceğimiz sorun yok dediniz. Bu tabii ki çok olumlu ve takdir edilmesi gereken bir tavır, ama ne yazık ki çözüm burada değil. Dünyanın bütün Fenerbahçelileri birlik olsa bu teknik direktörle ve bu oyuncularla olumlu sonuçlar almak mümkün olmaz. Tedesco göreve ilk geldiğinde mühendislik ve yöneticilik kökenine bakarak benim görebildiğim eksikleri onun da göreceğini ve ona göre önlem alacağını düşünmüştüm, fena halde yanılmışım. Takımı bir buçuk yıldır on kişi oynattığı halde Mourinho tarafından ısrarla oyunda tutulan Szymnaski’yi oynatmaya devam ettiğinde Tedesco hakkında yanıldığımı anladım. Bu oyuncunun bir torpili mi var bilmiyorum. Her gelen teknik direktör oyuna üç kuruşluk katkısı olmadığı halde ısrarla bu adamı oynatıyor. Bütün korner atışlarını bu oyuncu kullanıyor ve iki yıldır Fenerbahçe hiçbir korner atışından bir tehlike yaratamıyor. U21 takımından bir oyuncu alınıp bu kadar ısrar edilse çok daha fazla katkı sağlanabilirdi."

"TAKIMIN GERÇEK DEĞERİ GÖRÜNENİN ÜÇTE BİRİ"

"Skriniar dışında savunmada işe yarayacak bir tek oyuncu yok. Orta saha deseniz elle tutulur tek oyuncu İsmail. Samsunspor maçında tesadüfen kaleye Ederson’un 36’da biri maliyetindeki Tarık Çetin geçmese takım bu beraberliği de alamazdı. Ederson’a dünyanın parası ödendi. Asla o paranın adamı değil. Bu tür transferlerde sorulması gereken soru şudur: “Bayram değil seyran değil böyle bir oyuncu premier ligi, Manchester City’yi bırakıp niçin Fenerbahçe’ye gelir?” Avrupa’nın önde gelen takımlarından oyuncu transfer edilirken kılı kırk yarmak gerekir. Adam kendi takımında neden oynamıyor? Müzmin sakatlığı var mı? Niçin gitmesine izin veriliyor? Bu soruları doğru yanıtladıktan sonra transfer edip etmemeye karar verilmelidir. Aksi takdirde işi bitmiş oyuncuları “hocasıyla geçinemediği için kadro dışı kalmış” gerekçesiyle dünyanın parasına bize satıyorlar. Bizim Tarık Çetin gibi adamları bulup almamız gerek. Bugün takımın kadro değeri 290 milyon euro ama mevcut oyuncular hep değerinin iki misli üç misli paraya transfer edildiği için değer bu kadar yüksek görünüyor. Dolayısıyla takımın gerçek değeri görünenin üçte birinden fazla değil."

"FENERBAHÇE'DEN CİDDİ PARALAR KAZANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

"Son yıllarda Fenerbahçe’ye gelip giden oyuncuları (Ryan Kent, Diego Carlos, Becao, Lincoln, Burak Kapacak, Djikou, Omar Fayed, Mimoviç, Livakoviç ve daha niceleri) göz önüne getirince birilerinin bu oyuncuları pazarlayarak Fenerbahçe’den ciddi paralar kazandığını düşünüyorum. Ne yazık ki sorun sadece bu giden oyuncularda değil geride kalanlarda da durum parlak değil. Mesela Archie Brown, Semedo, Nene gibi oyuncuları Fenerbahçe’ye kim önermişse onlarla ilişkiyi kesmek ve hiç zaman geçirmeden ciddi bir scout ekibi kurup menajerlerin oyuncu pazarlaması sisteminden kurtulmak lazım. Jhon Duran hakkında bir şey diyemiyorum çünkü adamı henüz izleyemedik. İzleyebilecek miyiz ondan da emin değilim."

"FENERBAHÇE GELECEK YILI DA KAYBEDER"

"Bunların hiçbiri sizin yarattığınız sorunlar değil Sayın Başkan. Göreve geldiğinizde bu teknik direktörü ve bu oyuncuları orada buldunuz ve transfer mevsimi de kapandığı için zorunlu olarak bu şekliyle devam ettiniz. Fenerbahçe’nin bu yıl da şampiyonluk umudunu kaybettiği net bir biçimde görülüyor. Hatta bu yılı bu oyunla ikinci bitirmek bile mucize olur. Bu aşamada sizi eleştirebileceğimiz bir durum yok. Sonuçta tam anlamıyla bir enkaz devralmış durumdasınız ve buradan nasıl çıkılacağına benden daha fazla kafa yorduğunuza eminim. Ne var ki eğer bugünden bazı değişikliklere gidilmezse Fenerbahçe gelecek yılı da kaybeder."

"İSMAİL KARTAL'I TAKIMIN BAŞINA GETİRİN"

"İkide bir teknik direktör değiştirerek bugüne gelindiği doğrudur ama ne yazık ki bir kez daha bu değişikliğin yapılması şart. İlk adım olarak bu yılı kaybettiğimizi kabul ederek gelecek yılı kurtarmayı planlamak gerekir. Hiç tereddüt etmeden ve daha fazla zaman kaybetmeden İsmail Kartal’ı takımın başına getirin ve onunla üç yıllık sözleşme yapın ve Kartal’la konuşarak Szymanski’nin, Fred’in, Archie Brown’ın yerine U21 takımından oyuncuları oynatmasını önerin. Ara transferde hiçbir transfer yapmayın. Çünkü ara transferde alınan oyuncular pek işe yaramıyor. Önce hoca değişikliği yapıp onun onayıyla transfer yapmak lazım. Yıl bittiğinde işe yaramayan oyuncuların yerine Karabağ, AZ Alkmaar gibi takımlardaki genç, dinamik ve ucuz maliyetli oyuncuları alın. Fenerbahçe’ye sözde şöhretler değil koşan, uğraşan, çaba gösteren adamlar gerekiyor: Fenerbahçe bugün tam tersi görünümde."

"TAKIMDA TUTMAYIN"

"İşi sadece rakip takım taraftarlarıyla kavga etmek olan oyuncuları takımda tutmayın. Bu oyuncuların gereksiz kavgaları Fenerbahçe’nin saha dışındaki durumunu da zedeliyor."

"HİÇBİRİ GÖREMEDİ"

"Fenerbahçe’ye sayısını unuttuğum kadar çok teknik direktör geldi son 7-8 yılda. Hiçbiri Fenerbahçe’nin kaleden paslaşarak çıkmayı beceremediğini göremedi. Kalecinin yan taraflardaki oyunculara verdiği pasların hepsi kendi elimizle kalemizde yarattığımız tehlikeye dönüşüyor. Fenerbahçe yıllardır kaleciden başlayıp paslaşarak çıkışı beceremiyor ama ısrarla bunu oynamaya çalışıyor. Benim çocukluğumda geçerli olan kalecinin degaj yapması sistemine dönülse bundan çok daha iyi sonuç alınabilir. Öte yandan kapalı savunma oynayan takımlara karşı çözüm yolu kaleye gitmek değil uzaktan şut atarak gol aramaktır. Teknik direktörler bunu da çözemedi."

"BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

"Sizden çok daha uzun zamandır Fenerbahçe’yi izliyorum Sayın Başkan. İyi zamanlarını da kötü zamanlarını da gördüm ama şimdiye kadar bu kadar birbiriyle uyumsuz, bu kadar kötü ve amaçsız bir takım görmedim. Bunun düzeltilmesi zaman alacak iş kuşkusuz ama bugün yapılması gereken şey İsmail Kartal’ı takımın başına getirmek, iyi bir scout ekibi oluşturmak ve gelecek yıla ilişkin planları yapmaya başlamaktır. Aksi takdirde Fenerbahçe önümüzdeki yıllarda da aynı sorunları yaşar."

"SİZE İNANIYORUM"

"Ben, bu sorunları sizin çözeceğinize ve doğruları yaparak takımı toparlayacağınıza inanıyorum. Siz, en az benim kadar iyi bilirsiniz ki yönetimde en önemli mesele hızlı ve kararlı davranabilmektir."

