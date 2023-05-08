Arda Turan'ın Fatih Terim fonu için İstanbul'daki kupon arsasını sattığı ortaya çıktı

Editör: Barış Atakan

Fatih Terim Fonu için Arda Turan'ın arazisini sattığı ve hatta üzerine kredi çekerek borçlandığı da öğrenildi. Arda Turan toplamda fon dolandırıcılığında 3 milyon dolarını kaybettiği ortaya çıktı. Banka müdürü Seçil Erzan'ın başını çektiği dolandırıcılıkta Fatih Terim, Muslera ve Emre Belözoğlu geçen hafta nasıl dolandırıldıklarını savcıya anlattı.

33 MİLYON TL KREDİ ÇEKTİ

Banka Müdürü Erzan 10 ay önce eski futbolcu Arda Turan'ı aradı. Banka bünyesinde kurulan özel bir fon olduğunu, özel müşterilerine haber verdiğini, kim ne kadar yatırdıysa ona göre kazanç sağlayacağını anlattı. Uzun süredir o banka müdürü ile çalışan Arda Turan çok para kazanacağına inanınca skandal başladı.

Arda bunun için de Eyüpsultan'daki arazisini sattı. Daha sonra da aynı bankada tam 33 milyon TL'lik kredi çekti. Toplamda 60 milyon TL'yi kendi elleriyle banka müdürüne verdi.

"PARAM GİTTİ" DİYE ŞİKAYETÇİ OLDU

Kanal D Haber'in haberine göre eski futbolcu evrak istedi ancak o da hazırdı ancak tezgahın bir parçası olduğunu anlamadı bile. Banka müdürü kadın, Arda Turan şüphelenmesin diye aldığı paraya karşılık ona bir de kağıt verdi.

O kağıtta bankanın kaşesi ve kendisinin de ıslak imzası bulunuyordu. Arda Turan 1 ay sonra verdiği paranın 1 milyon dolarını geri aldı, kalanı ise alamadı, sistem çökmüştü. Dolandırıldığını da öyle aldı. Yıllardır çalışıp kazandığım param ve emeğim yok edildi diyerek o da şikayetçi oldu.