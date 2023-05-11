Fatih Terim fonunda Muslera'nın avukatından tehdit açıklaması

Dolandırılan yıldız isimler arasında yer alan Galatasaray'ın dünyaca ünlü kalecisi Muslera'nın avukatı Rezan Epözdemir'den çarpıcı bir iddia geldi.

Muslera’nın avukatı Rezan Epözdemir olayın Bankacılık kanunundaki “zimmet” suçu kapsamına girdiğini vurgulayarak yeni gelişmeleri açıkladı.

"TEHDİTLE İFADEYİ KABUL ETTİ"

Özdemir, “BDDK'ya ihbarda bulunulmasını talep etmekteyiz. Ayrıca şüpheli Hakan Ateş ile Mehmet Aydoğdu'nun diğer şüpheli Seçil Erzan'a banka teftiş ifadesi öncesinde 3 gün alıkoyduğu ve bankayı kurumsal, kendilerini de cezai sorumluluktan kurtarmak için tek yanlı ifade verdirttiği müvekkillerin malumudur.

Nitekim dosyada sunulmuş not defterinde Seçil Erzan tehditle ifadelerini kabul ettiğini, bankanın kendisini kurtarmayı taahhüt ettiğini net bir şekilde ifade etmektedir” dedi.