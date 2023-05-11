Fatih Terim fonunda Muslera'nın avukatından tehdit açıklaması

Spor dünyasını karıştıran ve Fatih Terim fonu olarak bilinen dolandırıcılıkta flaş Muslera gelişmesi!

Fatih Terim fonunda Muslera'nın avukatından tehdit açıklaması

Dolandırılan yıldız isimler arasında yer alan Galatasaray'ın dünyaca ünlü kalecisi Muslera'nın avukatı Rezan Epözdemir'den çarpıcı bir iddia geldi.

Muslera’nın avukatı Rezan Epözdemir olayın Bankacılık kanunundaki “zimmet” suçu kapsamına girdiğini vurgulayarak yeni gelişmeleri açıkladı.

"TEHDİTLE İFADEYİ KABUL ETTİ"

Özdemir, “BDDK'ya ihbarda bulunulmasını talep etmekteyiz. Ayrıca şüpheli Hakan Ateş ile Mehmet Aydoğdu'nun diğer şüpheli Seçil Erzan'a banka teftiş ifadesi öncesinde 3 gün alıkoyduğu ve bankayı kurumsal, kendilerini de cezai sorumluluktan kurtarmak için tek yanlı ifade verdirttiği müvekkillerin malumudur.

Nitekim dosyada sunulmuş not defterinde Seçil Erzan tehditle ifadelerini kabul ettiğini, bankanın kendisini kurtarmayı taahhüt ettiğini net bir şekilde ifade etmektedir” dedi.

İlgili Haberler
Fatih Terim sabaha kadar kiminle toplantı yaptı? Şerafettin Tilki banka müdürünün ifadesini ele geçirdi
Arda Turan'ın Fatih Terim fonu için İstanbul'daki kupon arsasını sattığı ortaya çıktı
Fatih Terim'in damadı bütün paraları kaptırdı. Fatih Terim Fonu'nda dikkat çeken detay
Banka Fatih Terim ile Seçil Erzan arasındaki ilişkiyi açıkladı
Öne Çıkanlar
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Erkan Baş adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce çekilirse ben de çekilirim demişti
Erkan Baş adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce çekilirse ben de çekilirim demişti
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Son Haberler
İtalya'nın Milano kent merkezinde patlama Dünya
İtalya'nın Milano kent merkezinde patlama
Mahkemeden flaş İmran Han kararı Dünya
Mahkemeden flaş İmran Han kararı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı Spor
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Programa uyup 11 ayda 27 kilo zayıfladı Sağlık
Programa uyup 11 ayda 27 kilo zayıfladı
Melodi aşırdığı iddiasıyla 5 yıl hapisle yargılanıyordu. Soner Sarıkabadayı hakkında karar çıktı Magazin
Melodi aşırdığı iddiasıyla 5 yıl hapisle yargılanıyordu. Soner Sarıkabadayı hakkında karar çıktı
Munzur Çayı'na düşen otomobilde kaybolan Azad 21 gündür aranıyor Güncel
Munzur Çayı'na düşen otomobilde kaybolan Azad 21 gündür aranıyor
İstanbulspor Galatasaray maçının oynanacağı stat belli oldu Spor
İstanbulspor Galatasaray maçının oynanacağı stat belli oldu