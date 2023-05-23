Fatih Terim'in lüks villasına ipotek. Rekor fiyata satışa çıkardı. Banka müdürünün dolandırdığı isimler arasındaydı

Odatv'den Hürrem Elmasçı'nın haberine göre, özel bir bankanın Büyükdere Şubesi müdürü Seçil Erzan, Fatih Terim Fonu adıyla futbol ve iş dünyasının ünlülerini yaklaşık 80 milyon dolar dolandırdığı ileri sürülmüştü.

Fatih Terim de bu fona Denizbank'tan 3 sefer de 45 ila 50 milyon TL kredi çekerek fona yatırdığı iddia edildi.

İsmi açıklanmayan bankacı, Hürrem Elmasçı'ya şu bilgileri aktarmış: “Fatih Terim, DenizBank’tan üç seferde toplam 45-50 milyon TL’lik kredi çekmiş. Bu kredilere karşılık da Bodrum’daki villayı göstermiş. Banka villaya ipotek koymuş. Fatih Terim banka kredisini kapatmak için de villasını satışa çıkarmış. Tabii bunu ilan siteleriyle yapmıyor. Ancak etrafına haber göndermiş."

Bu konuşmanın ardından Elmasçı "Bodrum’daki villanın değerinin çok yüksek olduğu biliniyor. Anlamadığım Terim 50 milyona mı nakit ihtiyacı için villayı satıyor? Bu arada Bodrum'un en sosyetik yeri Türkbükü'ndeki Maça Kızı'nın dibindeki villanın fiyatı en az 10-15 milyon dolardır" yorumunu yapıyor.

TERİM DAHA ÖNCE DE VİLLAYI SATIŞA ÇIKARMIŞTI

Fatih Terim 2017 yılının mart ayında da adı geçen villayı 8 milyon 600 bin Euro'dan satışa çıkarmıştı.

Fatih Terim'in villası 2 bin 250 metrekarelik alan üzerine kurulu. Lüks villanın 5 odası ve 1 salonu bulunuyor. 3 katlı villanın 5 de banyosu var. Terim'in villasında, güvenlik kamera sistemi ve ayrı gözlem odası, merkezi ısıtma sistemi ve klima, yüzme havuzu, peyzajlı bahçe, fitness salonu bulunuyor.

DOLANDIRMA OLAYININ DETAYI

Dolandırma olayını gerçekleştirdiği iddia edilen Seçil Erzan özel bir bankanın Florya Şubesi’nde çalışırken Galatasaray’ın bazı isimlerinin de banka işlerini gerçekleştirmiş ve güven vermiş. Daha sonra aynı bankanın Büyükdere Şubesi’ne müdür olarak atanmış.

Seçil Erzan, bankacılık işlemlerini yaptığı varlıklı müşterileri arayarak, “Özel kapalı fon sisteminde çok ciddi paralar kazanılabilecek bir sistem oluşturduk, bu sistemi gizli tutuyoruz ve sen ne kadar yatırım yaparsan o kadar da kazancın fazla olur” demiş.

Seçil Erzan’ın kurduğu sistemde bazı kişilere kâr ödemesi yapmış. Bu ödemeler etrafta da duyulmuş ve sisteme bu sayede yeni isimler eklenmiş. Bazı kişiler Seçil Erzan’a çantalarla paraları teslim etmiş.

ÇANTAYA GPS YERLEŞTİRDİ

Geçen yıl kasım ayında bir işinsanı Erzan’ın bu teklifiyle karşılaşınca tanıdıklarından da topladığı yaklaşık 5 milyon doları çanta içinde teslim etmiş. İşinsanı daha önce başına bir hırsızlık olayı geldiği için çantaya GPS cihazı koydurmuş.

Cihazı kontrol ettiğinde çantanın bankada yaklaşık yarım gün kaldıktan sonra Sarıyer’deki Lotus Sitesi’ne, bir gün sonra İstanbul Havalimanı’na gittiğini ve aynı günün akşamında aynı adrese geri döndüğünü tespit etmiş.

Aynı kişinin iddiasına göre çanta, Galatasaraylı eski futbolcu Semih Kaya’ya teslim edilmiş. İşinsanı para aldığı arkadaşlarına olan biteni anlatınca dolandırılmış olabileceği uyarısıyla karşılaşmış. Seçil Erzan’ı arayarak parasını geri istemiş. Ancak Seçil Erzan, paranın ödeme vadesinin dolmadığı gerekçesiyle ödeme yapamayacağını söylemiş.

SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI

Bu arada Seçil Erzan’ın kurduğu sistem tıkanmış ve parasını isteyenlere ‘kâr’ bir yana ana paralarını bile geri vermemiş.

Bu gelişmeler üzerine işinsanının şikâyeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Seçil Erzan’ın sisteminin dağıldığını öğrenen ünlü isimler savcılıkta şikâyet kuyruğuna girdi.

Onlar da paralarını alamadıklarını söyleyerek şikâyetçi oldu. Savcılığın talimatı üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seçil Erzan’ın İstanbul Göktürk’teki evini bastı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Seçil Erzan, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haberde vurgunun 80 milyon doları bulduğu, dolandırılan isimler arasında Galatasaray’ın tanınmış isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Semih Kaya ve Selçuk İnan'ın olduğu ortaya çıktı.

İddiaya göre, Fatih Terim 10 milyon doların üzerinde, Arda Turan da yaklaşık 8 milyon euro dolandırılmış. Polisin bu vurgunda Seçil Erzan’ın yalnız olup olmadığı ile ilgili kapsamlı bir araştırma yürüttüğü biliniyor.