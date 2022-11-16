16 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler ilk çocuklarını kucaklarına aldı

Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler ilk çocuklarını kucaklarına aldı

Ünlü şef Arda Türkmen iki yıldır birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile eylül ayında dünyaevine girdi. Ünlü çift bugün ilk çocuklarını kucaklarına alarak büyük mutluluk yaşadı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 09:41
Takip Et

Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler'in ilk bebekleri dünyaya geldi

Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler ilk çocuklarını kucaklarına aldı
+
Aa
-

‘Arda’nın Mutfağı’ adlı programı hazırlayıp sunan 47 yaşındaki şef Arda Türkmen, kendinden 12 yaş küçük Melodi Elbirliler ile Eylül 2021’de Swissotel’de dünya evine girmişti. 

Çiftten geçtiğimiz günlerde güzel haber gelmişti. Melodi Elbirliler’in, 7 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. 

Ünlü çift Four Seasons Hotel İstanbul’da baby shower düzenlemişti. 

Arda Türkmen bebeğin cinsiyetini de partide “Allah’ın izniyle kız babası olacağım.” diye açıklamıştı. 

"BİZ BUGÜN 3 OLDUK"

Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çift, sonunda kızlarına kavuştu. 2.1 milyon takipçisi olan Instagram hesabından eşi Melodi Elbirliler ile ortak bir paylaşım yayınlayan Arda Türkmen, gönderisine şu notu yazdı:

"Biz bugün 3 olduk... Kızımız Ada Siena Türkmen, ailemize hoş geldin. Yolun, bahtın, şansın hep açık olsun. Allah herkesin de gönlüne göre versin. Bugün en mutlu günümüz... Güzel dilekleri için herkese çok teşekkür ediyoruz."

Çiftin verdiği bu müjdeli habere, başta ünlü isimler olmak üzere binlerce tebrik mesajları geldi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
1
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
2
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
3
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
4
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
5
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
6
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
7
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿Katar'daki dünya kupasında en çok hangi Süper Lig takımının oyuncusu var?
﻿Katar'daki dünya kupasında en çok hangi Süper Lig takımının oyuncusu var?
﻿Katar'daki dünya kupasında en çok hangi Süper Lig takımının oyuncusu var?
﻿Dursun Özbek'ten Semih Kaya açıklaması
﻿Dursun Özbek'ten Semih Kaya açıklaması
﻿Dursun Özbek'ten Semih Kaya açıklaması
﻿Arda Güler de ona kalbini bıraktı! Arina Fedorovtseva: Evlenme teklifleri alıyorum
﻿Arda Güler de ona kalbini bıraktı! Arina Fedorovtseva: Evlenme teklifleri alıyorum
﻿Arda Güler de ona kalbini bıraktı! Arina Fedorovtseva: Evlenme teklifleri alıyorum
﻿Danıştay’dan basın kartı kararı
﻿Danıştay’dan basın kartı kararı
﻿Danıştay’dan basın kartı kararı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.