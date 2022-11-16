Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler ilk çocuklarını kucaklarına aldı

‘Arda’nın Mutfağı’ adlı programı hazırlayıp sunan 47 yaşındaki şef Arda Türkmen, kendinden 12 yaş küçük Melodi Elbirliler ile Eylül 2021’de Swissotel’de dünya evine girmişti.

Çiftten geçtiğimiz günlerde güzel haber gelmişti. Melodi Elbirliler’in, 7 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

Ünlü çift Four Seasons Hotel İstanbul’da baby shower düzenlemişti.

Arda Türkmen bebeğin cinsiyetini de partide “Allah’ın izniyle kız babası olacağım.” diye açıklamıştı.

"BİZ BUGÜN 3 OLDUK"

Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çift, sonunda kızlarına kavuştu. 2.1 milyon takipçisi olan Instagram hesabından eşi Melodi Elbirliler ile ortak bir paylaşım yayınlayan Arda Türkmen, gönderisine şu notu yazdı:

"Biz bugün 3 olduk... Kızımız Ada Siena Türkmen, ailemize hoş geldin. Yolun, bahtın, şansın hep açık olsun. Allah herkesin de gönlüne göre versin. Bugün en mutlu günümüz... Güzel dilekleri için herkese çok teşekkür ediyoruz."

Çiftin verdiği bu müjdeli habere, başta ünlü isimler olmak üzere binlerce tebrik mesajları geldi.