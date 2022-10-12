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  • Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. Ünlü çift baby shower partisi düzenledi

Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. Ünlü çift baby shower partisi düzenledi

Ünlü şef Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler ilk bebeklerini kucaklarına almak için sabırsızlanıyor. 2021 eylül ayında evlenen ünlü çiftin bir kızı olacak.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 11:09
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Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler'den doğuma sayılı günler kala baby shower partisi! Bebeğin cinsiyetini de açıkladılar

Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. Ünlü çift baby shower partisi düzenledi
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‘Arda’nın Mutfağı’ programını hazırlayıp sunan 47 yaşındaki şef Arda Türkmen, kendinden 12 yaş küçük Melodi Elbirliler ile Eylül 2021’de Swissotel’de dünya evine girmişti. 

Çiftten geçtiğimiz günlerde güzel haber gelmişti. Melodi Elbirliler’in, 7 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. 

Ünlü çift önceki gün Four Seasons Hotel İstanbul’da baby shower düzenledi. Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler birlikte pasta kesti. 

Arda Türkmen bebeğin cinsiyetini de partide açıkladı: “Allah’ın izniyle kız babası olacağım.”
 

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