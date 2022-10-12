Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. Ünlü çift baby shower partisi düzenledi

‘Arda’nın Mutfağı’ programını hazırlayıp sunan 47 yaşındaki şef Arda Türkmen, kendinden 12 yaş küçük Melodi Elbirliler ile Eylül 2021’de Swissotel’de dünya evine girmişti.
Çiftten geçtiğimiz günlerde güzel haber gelmişti. Melodi Elbirliler’in, 7 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı.
Ünlü çift önceki gün Four Seasons Hotel İstanbul’da baby shower düzenledi. Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler birlikte pasta kesti.
Arda Türkmen bebeğin cinsiyetini de partide açıkladı: “Allah’ın izniyle kız babası olacağım.”
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