Usta şef Arda Türkmen, eşi ile olan yaş farkını ilginç bir şekilde açıkladı: Bana gelişi 12 yaş fark...

Armağan Çağlayan'ın YouTube'da kanalına konuk olan Usta şef Arda Türkmen eşiyle Melodi Elbirliler ile arasındaki yaş farkını açıkladı.



Kimi yerde aralarındaki yaş farkının 17 kimi yerde 14 olarak yazıldığını ifade eden Arda Türkmen eşiyle arasında 12 yaş olduğunu ifade etti.

47 yaşındaki Arda Türkmen’in eşi Melodi Türk Elbirliler 35 yaşında.