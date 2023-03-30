Ardahan'da kar yağışı etkili oldu 

İHA'nın haberine göre, Ardahan’ın Posof ilçesinde etli ola kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli yağışlar beklendiğini duyurmuştu. Yapılan açıklamaya göre; bölgenin kuzeyinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların öğleden sonra Erzincan, Erzurum, Tunceli'nin kuzeyi ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar; Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde ise kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyordu.

Bölgede gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Bölgedeki vatandaşların sel, su baskını, buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması söylendi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde hissedilir derecede (8-15 derece) azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor." denildi.

Hava sıcaklıklarının beklenilenin üstünde seyrettiği Posof’ta yalancı bahar yerini kar yağışına bıraktı.

Gece saatlerinden itibaren etkili kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü. Yeşil ve beyaz tonun birleştiği ilçede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.