Ardahan'da fil alarmı: Jandarma her yerde arıyor

Ardahan’da merada hayvanları otlatan bir çoban karşısına çıktığını ileri sürdüğü filin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fil fotoğrafı kısa sürede yayılırken, jandarma ekipleri bölgeye giderek fili aramaya başladı.

KAYNAK: DHA
Ardahan'da fil alarmı: Jandarma her yerde arıyor

Ardahan’ın Çamlıçatak köyü kırsalında hayvan otlatan bir çoban, arazide fil gördüğünü iddia ederek, çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. İlginç fotoğrafın hızla yayılması üzerine Ardahan Jandarma Komutanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı.

ardahanda-fil-alarmi-jandarma-arazide-fil-ariyor-1416-dhaphoto2.jpg

KAYIP FİL HER YERDE DİDİK DİDİK ARANIYOR

İlk etapta çobanı bulan jandarma ekipleri fotoğrafın çekildiği bölgeye gitti. Çobanın gösterdiği bölgede olduğu ileri sürülen filin bulunması için çalışma başlatıldı. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmaları el feneri ve flaşörlerle sürdürülüyor.

ardahanda-fil-alarmi-jandarma-arazide-fil-ariyor-1416-dhaphoto1.jpg

ardahanda-fil-alarmi-jandarma-arazide-fil-ariyor-1416-dhaphoto3.jpg

ardahanda-fil-alarmi-jandarma-arazide-fil-ariyor-1416-dhaphoto5.jpg

ardahanda-fil-alarmi-jandarma-arazide-fil-ariyor-1416-dhaphoto7.jpg

İlgili Haberler
Uludağ'da aç kalan ayılar dükkanları talan etti
Hatay'da dört ayak üzerinde yürüyen aile. ABD ve İngiltere'den bilim insanları sırlarını çözmeye çalışıyor
Sürü halinde geldiler koyunlar kaçacak delik bulamadı. ziyafet çektiler
Sürü halinde geldiler koyunlar kaçacak delik bulamadı. ziyafet çektiler
Vatandaşın kayıp hayvanlarını jandarma buldu
Vatandaşın kayıp hayvanlarını jandarma buldu
Sokak köpekleri 36 küçükbaş hayvanını telef etti
Öne Çıkanlar
Türkiye’nin geleceği diyetisyenlere kadrodan geçiyor. Bakanlık ise yıllık 6 bin 800 mezuna sadece 245 kontenjan ayırıyor
Türkiye’nin geleceği diyetisyenlere kadrodan geçiyor. Bakanlık ise yıllık 6 bin 800 mezuna sadece 245 kontenjan ayırıyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 17 Kasım aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 17 Kasım aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Son Haberler
KYK yurtlarındaki asansör kazalarının araştırılması AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi Gündem
KYK yurtlarındaki asansör kazalarının araştırılması AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi
10 Kasım’da Şehitler Köprüsü’nden atlayarak intihar etti Gündem
10 Kasım’da Şehitler Köprüsü’nden atlayarak intihar etti
Terleyen askerin terini sildi, askerin sessiz teşekküre kalplere dokundu Gündem
Terleyen askerin terini sildi, askerin sessiz teşekküre kalplere dokundu
Milyonlarca emekli bu haberi bekliyordu... Uzman isim en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını açıkladı! Ekonomi
Milyonlarca emekli bu haberi bekliyordu... Uzman isim en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını açıkladı!
Ortadoğu’da tüm dengeler sil baştan: Kayseri'de bir berber ‘boykot’ kapsamında Amerikan tıraşını yasakladı Gündem
Ortadoğu’da tüm dengeler sil baştan: Kayseri'de bir berber ‘boykot’ kapsamında Amerikan tıraşını yasakladı
Kestiği ağacın altında kalarak öldü Gündem
Kestiği ağacın altında kalarak öldü