Yılmaz Özdil Ardahan'da görünen filin nereye gittiği açıkladı. Çoban 'vallahi de gördüm' demişti

Ardahan’da bir çoban fil gördüğünü söylemiş sosyal medyada da fil fotoğrafı yayınlanmış ancak fil bulunamamıştı. Yılmaz Özdil o filin nerede olabileceğini değerlendirdi.

Ayşe Memiş KAYNAK: Haber Merkezi
Yılmaz Özdil Ardahan'da görünen filin nereye gittiği açıkladı. Çoban 'vallahi de gördüm' demişti

Ardahan’ın Çamlıçatak köyü kırsalında hayvan otlatan bir çoban, arazide fil gördüğünü iddia ederek, çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Fotoğrafın hızla yayılması üzerine Ardahan Jandarma Komutanlığı konuyla ilgili inceleme başlatarak bölgede arama yaptı. Ancak Valilik, filin bulunamadığını ve iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.

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YILMAZ ÖZDİL AÇIKLADI

Konuyu değerlendiren gazeteci Yılmaz Özdil, fille ilgili bir paylaşımda bulundu. Özdil, filin nereye gidebileceğini anlattı.

Özdil şunları dedi:

Ardahan'da bir çoban, karşısına fil çıktığını söyledi, sosyal medyada fil fotoğrafı yayınlandı, jandarma ekipleri bölgede fil aramaya başladı, bilahare Ardahan valiliği açıklama yaptı, bölgede fil yok dedi… Hepsini anladım da, niye sadece Ardahan valisi açıklıyor kardeşim? Filin Artvin’e veya Kars’a geçme ihtimali yok mu? İlla Ardahan’da mı durması gerekiyor filin? Fil gördüğünüze inanıyorsunuz da, filin Erzurum’a geçmesi mi tuhaf?

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ARDAHAN VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, bazı sosyal medya hesapları ile haber sitelerinde yer alan "Ardahan'da fil görüldü" iddiasının asılsız olduğunu bildirmişti.

Vali Çiçek, sosyal medya platformu "X" hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ardahan ilimizde fil görüldüğü iddiası tamamen uydurmadır. Kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadesini kullanmıştı.

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