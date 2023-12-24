Ardahan’da okullara kar tatili

Kaynak: AA
Ardahan’da okullara kar tatili
Yurdun bazı bölgelerinde yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar ve fırtına nedeniyle hayat yurdun bazı bölgelerinde durma noktasına geldi.

Kar yağışından olumsuz etkilenen iller arasında Ardahan yer aldı.

Ardahan’da yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verilme kararı alındı.

Valilikten yapılan açıklamada şehir genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımın aksadığı belirtildi.

Ulaşımda yaşanan aksamalar sebebiyle kamu ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağa belirtildi.

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