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Ardahan'da yatılı okul öğrencileri zehirlendi

Ardahan'da Salim Dursunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yatılı olarak eğitim gören 25 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 15:44
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Ardahan'da yatılı okul öğrencileri zehirlendi

Ardahan'da yatılı okul öğrencileri zehirlendi
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DHA'nın haberine göre; Ardahan'da kente merkezindeki Salim Dursunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yatılı olarak eğitim gören bazı öğrencilerde dün akşam yemeğinin ardından ishal, kusma ve mide bulantısı gibi şikayetler görülmeye başlandı. Okul yönetiminin ihbarı ile gelen sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 25 öğrenci, tedavi altına alındı.

 

BİRÇOĞU PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLENMİŞ

Öğrencileri hastanede ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, "Öğrencilerden 15'i tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diğerlerinin de genel durumları iyi. Besin zehirlenmesi diye düşünüyoruz. Tahlillerle durumları netleşecek. Birçoğu da psikolojik olarak etkilenmiş. Genel durumları şu an iyi" dedi.

 

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME DEVAM EDİYOR

Öğrencilerin akşam yemeğinde tavuk yedikleri bildirilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
 

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